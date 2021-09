Giochi: nel 2020 in forte calo raccolta (-20%), punti fisici pagano pandemia

Nel 2020, tutti i valori del settore Giochi hanno registrato una forte diminuzione rispetto al 2019, causata soprattutto dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19: -20,05% per la Raccolta, -17,24% per le Vincite, -33,23% per la Spesa e -36,27% per l’Erario. E' quanto emerge dal 'Libro Blu 2020' presentato oggi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A pagare maggiormente, si legge nel dettaglio, è stata la riduzione della Raccolta del gioco fisico, pari a -47,2%, dovuta principalmente alla chiusura dei punti gioco sul territorio per un arco temporale di circa 5 mesi durante l’emergenza sanitaria. Conseguentemente, la Raccolta del gioco a distanza è aumentata del 35,25% rispetto al 2019, con un incremento di oltre il 30% del numero dei conti di gioco aperti durante l’anno. Tuttavia, il netto spostamento dei volumi di gioco dal canale fisico a quello telematico, non è riuscito a controbilanciare la contrazione della raccolta in valore assoluto, determinando una forte riduzione del gettito erariale.