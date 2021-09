Il settore del gioco legale "da solo paga l'equivalente del reddito di cittadinanza per un anno, i cui fondi equivalgono al gettito fiscale" che proviene dal comparto. Lo ha detto Dario Peirone, direttore generale dell’Istituto Friedman, in apertura dei lavori del convegno 'Gioco legale: la necessità di riordino - Proposte per una riforma organica del settore', trasmesso in diretta da Agimeg.