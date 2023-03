Gioielleria Brugnelli, Cremona: “In vetrina le maison di alta gioielleria e l’orologeria di alta fascia”

Da oltre un secolo punto di riferimento per gli appassionati dei gioielli più raffinati e degli orologi di lusso

Cremona, 20 febbraio 2023. La prestigiosa Gioielleria Brugnelli, sita nel cuore di Cremona, vanta una tradizione ultracentenaria nel mondo dell’oreficeria e dell’alta orologeria, diventata nel tempo un punto di riferimento per tutti gli appassionati di gioielli raffinati ed orologi di alta gamma.

“Nella nostra storia la tradizione si fonde con la contemporaneità. Un’unione che racchiude e spiega il successo di un’azienda che ha superato il secolo di vita”, affermano Floriana e Francesca Brugnelli, titolari dell’azienda. “Intere generazioni hanno varcato le porte della nostra boutique per acquistare orologi di lusso e preziosi, possiamo affermare con soddisfazione che abbiamo conquistato la fiducia di migliaia di persone. Gli stili di vita sono cambiati nel tempo, per questo noi cerchiamo sempre di selezionare articoli che siano soprattutto di grande gusto, attraverso i quali i nostri clienti possono sempre distinguersi per classe e qualità. Accompagniamo le persone nella ricerca e nella scelta dei marchi più prestigiosi dell’orologeria e della gioielleria, alla scoperta del monile più adatto alle proprie esigenze”.

Fondata nel 1920 a Cremona da Brugnelli Ottorino, uomo di grande capacità e lungimiranza imprenditoriale, grazie alle quali, ben presto, porta l’azienda al successo con la denominazione “Fabbrica dell’Oro”, il polo cremonese per la creazione artigianale e la vendita di gioielli. Dalla fabbrica alla vendita al dettaglio, nel 1951 subentra il figlio Giorgio che apre il negozio al centro di Cremona; oggi le figlie, Floriana e Francesca Brugnelli, sono le eredi della sapiente arte tramandata da ben tre generazioni, rappresentando l’evoluzione di un tassello prezioso dell’Italia delle eccellenze. Un cammino fatto di passione, competenza e di proposte senza tempo, grazie alle più ricercate collezioni di gioielli ed ai migliori marchi dell’orologeria svizzera, strizzando l’occhio anche a linee giovani ed alla moda.

“La nostra offerta spazia dalla gioielleria all’argenteria, includendo anche l’oggettistica da regalo e, in maniera sempre più importante, si è estesa alle più prestigiose marche orologiere, icone indiscusse di stile”, spiegano Floriana e Francesca Brugnelli. “La manifattura ginevrina, in particolare, ha saputo creare alcuni degli orologi più pregevoli sul mercato, combinando tecnica, design e dettagli di massimo livello. Nessuno smartwatch, inclusi quelli di ultima generazione, potrà mai superare un orologio di tale calibro, capace di riflettere l’essenza di chi lo indossa. Questo, senza dubbio, deriva anche dalla grande versatilità dei brand di lusso, che riescono a proporre oggetti sempre più performanti e gradevoli dal punto di vista estetico, per soddisfare in pieno i target più esigenti”.

Una vera e propria istituzione a Cremona, la Gioielleria Brugnelli è un esempio virtuoso di impresa: impegno, passione e professionalità rimasti costanti nel corso degli anni. Grazie ad una visione che è sempre stata capace di interpretare il proprio tempo ed il proprio contesto territoriale, la famiglia Brugnelli riveste un notevole ruolo sociale, oltreché imprenditoriale.

