Gioielli, dall'Antica Roma all'Art Nouveau, in mostra le creazioni di Ivan Barbato

Dall'Antica Roma all'Art Nouveau, creazioni di sofisticata artigianalità, realizzate a mano con pietre e gemme preziose con una attenzione particolare alla lavorazione dei metalli, alla tecnica del traforo, alla modellazione in cera. In mostra nella capitale con la sua personale, dal 5 sino al 7 maggio, presso la galleria Incinque Open Art Monti, Ivan Barbato, vincitore del Premio Incinque Jewels 2022 nell'ambito del 'Gran Tour - i colori del viaggio' del Roma Jewelry Week. La storica manifestazione ritorna nella capitale il prossimo ottobre e si rinnova. Numerose le iniziative inedite tra cui esposizioni, conferenze, talk, tour, performance e, ovviamente, l’immancabile contest, del quale sono già aperte le iscrizioni, con la partecipazione di designer e orafi provenienti da tutto il mondo. Ivan Barbato, designer premiato durante la seconda edizione della kermesse, ha partecipato con il suo gioiello 'Sulle orme della materia' al Premio Incinque Jewels 2022, diretta Monica Cecchini, nell'ambito del 'Grand Tour – i colori del viaggio'.

L’esposizione di Barbato partirà, dunque, con gioielli che celebrano l’Antica Roma, fino ad arrivare all’Art Nouveau. Nel viaggio della mostra intitolata 'Sulle orme della materia' il pubblico potrà ammirare i gioielli della collezione 'Infinity' e le opere che rimandano allo stile Liberty e al Rinascimento fiorentino. La grande passione per i mosaici romani e l’interesse per la Città Eterna trovano nella galleria Incinque Open Art Monti di Monica Cecchini la location perfetta per un connubio tra storia e arte orafa. L’opening si terrà 5 maggio alle ore 18.30 e, in occasione del vernissage, l’artista, accompagnato dalla curatrice Cecchini, inaugurerà il suo percorso espositivo svelando il gioiello vincitore.

Roma Jewelry Week ha come obiettivo la valorizzazione del gioiello contemporaneo e del patrimonio artistico, culturale e immateriale della città attraverso i pilastri della condivisione e della collaborazione. Con questa finalità oltre quella di mettere in connessione le realtà più importanti del settore, la mostra sarà anticipata da una conferenza, che si terrà giovedì 4 maggio alle ore 18.30 sul lavoro dell’artista e su alcune tematiche relative. Il meeting sarà ospitato dal Nobil Collegio degli Orefici, Gioiellieri, Argentieri dell’Alma Città di Roma e vedrà la partecipazione del Console Camerlengo Aldo Vitali e dell’artista e curatore Claudio Franchi, che parlerà del concetto di 'Costruire il valore'.