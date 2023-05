Giordani: "Importante dare visibilità alle donne"

“Oggi è una giornata importante perché questo progetto è diventato realtà. Si tratta di un’iniziativa fondamentale per dare più visibilità alle donne esperte anche nel campo dello sport”. Così Claudia Giordani, vice presidente Coni e membro del comitato scientifico 100 esperte sport, a margine dell’evento promosso da Fondazione Bracco e intitolato ‘100 esperte per lo sport’, il progetto che dà voce e visibilità all’expertise femminile nello sport.

A proposito della partecipazione femminile al mondo sportivo, Giordani spiega: “Se in campo agonistico e nelle maggiori competizioni sportive la parità di genere e quindi la presenza e la partecipazione delle donne è sicuramente aumentata nel tempo, e si potrebbe raggiungere la parità già ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, nelle professioni dello sport, invece, c’è ancora molto da fare. Bisogna che le istituzioni sportive si impegnino per cambiare questa cultura e favoriscano l’ingresso di nuove figure femminili. Questo progetto rappresenta sicuramente un tassello importante e per questo ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per la sua realizzazione”.