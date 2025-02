Giorgia Meloni all’incontro informale dei leader europei

Economia, sicurezza comune e strategie energetiche sono i temi centrali dell’incontro informale tra i leader europei che si è svolto a Bruxelles lunedì 3 febbraio. L’occasione, pur non essendo ufficiale, ha rappresentato un importante momento di confronto su questioni di interesse comune. Nello specifico, in tema di sicurezza, l’attenzione dei partecipanti si è focalizzata sulla difesa dei confini esterni, il controllo delle migrazioni e la stabilità geopolitica con particolare riferimento ai conflitti in corso in Ucraina, Medioriente e Africa. In materia economica, al centro del dibattito le strategie per garantire stabilità, competitività e una crescita sostenibile, anche alla luce della pressione dell’inflazione, dell’aumento dei costi energetici e delle tensioni geopolitiche internazionali. Un tema trasversale è stato l’energia specie dal punto di vista della diversificazione delle fonti energetiche, della riduzione della dipendenza da fornitori esterni e dell’accelerazione dello sviluppo delle rinnovabili. Al termine del vertice, i leader si sono ripromessi di proseguire il dialogo su questi temi nei prossimi summit ufficiali. Il premier Giorgia Meloni ha espresso la sua soddisfazione per il dialogo costruttivo intercorso con i partner europei.