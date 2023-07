Giorgia Meloni, Ornella Muti: "Non condivido idee, mondo gay va protetto"

"Io la Meloni l'ho conosciuta, l'ho trovata una persona anche molto gradevole ma le idee sono idee, ognuno ha le sue. E sui temi attuali relativi alle donne, al mondo arcobaleno, alle adozioni, alla genitorialità, su cui leggo in questi giorni cose spiazzanti, non sono d'accordo". Ornella Muti risponde così all'Adnkronos, intervenendo sul 'tema caldo' dell'omogenitorialità e della maternità surrogata e le roventi polemiche che da settimane infiammano i media e i quotidiani. L'attrice, ospite della sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival dove riceverà il Premio Nanni Loy alla Carriera, chiarisce che non intende entrare nella polemica politica ma esprime con la consueta schiettezza la sua opinione: "Proteggerei un po' di più il mondo gay, che è un mondo che c'è e non possiamo far finta che non esista -spiega- Nel modo giusto, per carità, senza esasperazioni in nessun senso. Però sicuramente è un mondo che va protetto".

La Muti scandisce: "Ho letto delle cose ultimamente sulle coppie, sulle adozioni, sugli uteri in affitto, sulla genitorialità, i bambini, sui i diritti. Vuoi regolarlo? Bene, è giusto. Ma quello che c'è non si può distruggere. Si parla d'amore, e l'amore andrebbe protetto. Almeno l'amore lasciamolo dov'è". E chiosa: "Uno dovrebbe poter scegliere le cose, e forse, invece che fare proibizionismi vari, magari bisognerebbe educare".