Giorgia Sodaro

Giorgia è giornalista professionista dal 2010. Si occupa principalmente di cronaca nazionale e criminalità. Dal 2019 segue per l'agenzia le attività del ministero dell’Interno e della Protezione Civile. Da viminalista tratta il tema migranti, la sicurezza interna e l'ordine pubblico. Inizia a collaborare con l'Adnkronos nel 2004 curando anche grandi casi: dalla riapertura delle indagini sul delitto dell’Olgiata al primo processo sull’omicidio di via Poma fino all'inchiesta Mafia Capitale.