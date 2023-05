Giorgianni: 'sui mutui impatto da Bce, si rischia aumento npl nei prossimi mesi'

La stretta monetaria della Bce impatta la rata finale dei mutui che, in assenza di un cap per il tasso variabile, rischia di essere "insostenibile". A lanciare l'allarme è la deputata FdI Letizia Giorgianni, già alla guida dell'associazione delle vittime dei crac bancari.

"Un aumento dei tassi deciso dalla Bce impatta necessariamente sulla rata finale - afferma all'Adnkronos - da gennaio 2022 a oggi una rata media è aumentata di circa il 50%, chiaramente ci saranno casi in cui l'aumento sarà stato più basso, altri in cui sarà stato più alto, quindi il massimo indicato del 65% può essere realistico nei casi peggiori". Quello che è certo, aggiunge, "è che in generale il costo di una rata di un mutuo stipulato con un tasso variabile se non è stato accompagnato da un cap sul tasso rischia di diventare sempre più insostenibile per le famiglie italiane e temo non solo italiane".

Quanto a rischi per le banche, "probabilmente nell'immediato le banche beneficiano dell'aumento dei tassi" ma "i rischi per il sistema si vedranno tra qualche mese, perché da un lato ci potrà essere una frenata nella richiesta di credito da parte di famiglie e imprese, dall'altro ci saranno più persone indebitate a causa dell'aumento delle rate dei mutui a tasso variabile e questo potrebbe portare a un aumento di crediti deteriorati, innescando oltretutto il rischio di credit crunch legato a maggiori richieste di garanzie da parte degli istituti di credito nell'erogare prestiti". Il rischio, incalza, "è che i problemi si accumulino e si manifestino a distanza di un certo tempo ma con dolorosa intensità".

Per limitare i danni della stretta della Bce il titolare di un mutuo a tasso variabile e senza cap "può pensare a ricorrere a una surroga, anche se oramai i tassi sono stati alzati da mesi e, dopo la forte impennata registrata fino a oggi, probabilmente la Bce fermerà l'aumento e così anche il rincaro delle rate. Oramai purtroppo il 'danno' è stato fatto", commenta la deputata di Fratelli d'Italia.

Comunque, "nel caso si trovasse un istituto di credito disposto a surrogare, il passaggio a tasso fisso oggi potrebbe garantire qualche sicurezza anche per il futuro" conclude, ricordando che "nella legge di bilancio abbiamo fortemente voluto una norma che permette di poter rinegoziare da tasso variabile a fisso in determinate condizioni. E' una norma voluta dal governo Meloni - conclude - per andare incontro alle famiglie più bisognose (l'Isee non deve superare 35mila euro e il mutuo inferiore a 200mila euro)".