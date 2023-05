Giorgio Fanfani: "la cucina nel dna, mio padre Amintore un ottimo cuoco"

Apre nella capitale (piazza Santiago del Cile nel cuore dei Parioli) il Bistrot de La Place, nuovo ristorante dedicato alla cucina tipica francese. Foie gras, sushi -galette e galette di grano saraceno, crepe al caramello o al burro salato, coquillage, ostriche e champagne, boeuf bourguignon mantecato al vino di Borgogna, brandade di baccalà accanto alle tipiche salade (Nicoise e Napoléon).

Innamorato della Francia e della cucina Giorgio Fanfani, amministratore unico di The Dome, da anni nell'universo della ristorazione anche come chef a domicilio e influencer con il suo canale IG ilcuocogiorgio racconta all'Adnkronos la sua nuova avventura professionale. "Sono 58 anni che cucino - scherza il figlio dello statista della Dc Amintore Fanfani - Ho cominciato giovanissimo, a 13 anni, a Camaldoli, cucinavo per i miei 4 fratelli più grandi. Mia madre, pessima cuoca, mi dava 50 lire al giorno per occuparmi della cucina. Da quel giorno ho sempre cucinato, a Punta Ala, al Sestriere, nella mia casa in Tunisia sono arrivato a preparare pranzi e cene per i miei ospiti. Nel giardino della mia villa potevo accogliere fino a 75 persone".

Una passione iscritta nel dna della famiglia. "Mio padre cucinava molto bene - ricorda Giorgio Fanfani- Piatti tipici della tradizione toscana. Le zuppe, per esempio, di ceci, di fagioli, questi ultimi con il baccalà, e poi mio padre era specializzato nel capitone". La Francia è entrata nella sua vita (e nel suo cuore) con il divorzio dalla prima moglie Laura Bernabei. "Avevo due figli adolescenti, Veronica e Lorenzo, 13 e 10 anni, andavo spesso a Parigi per stare con loro. Negli anni oltre 200 viaggi aller-retour - racconta ancora - Mi sono sempre occupato, negli anni, di ristorazione. Mi è stato poi offerto, come amministratore unico, di gestire il Bistrot de la Place, all'interno di un gruppo di grande esperienza e managerialità. Il servizio è affidato a giovanissimi ragazzi, dai 18 ai 25 anni, tutti hanno studiato in celebri scuole specializzate di 'hotellerie', c'è cortesia, competenza, amabilità, grande rispetto nei confronti del cliente e il maitre e responsabile ha solo 22 anni, si chiama Rocco Elkins".

Un ottimo controcanto, il Bistrot de la Place, ai soliti ricchi primi piatti romani, dalla carbonara, alla matriciana, al cacio e pepe. "L'Italia è un Paese ricchissimo e variegato, cambia in ambito di cibo e tradizioni da regione a regione - prosegue Giorgio Fanfani - Ma la Francia, con i suoi vini, i suoi champagne, i suoi formaggi, i suoi piatti tipici non è da meno. Diversa e forse meno complessa della cucina italiana, ma sempre alla base di un dialogo ininterrotto tra due 'cugini', anche a tavola, che è cultura e politica del saper vivere, dello stare insieme, anche solo davanti ad un bicchiere di buon vino rosso".