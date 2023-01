Giorgio Onorato Aquilani, l’uomo che sta salvando il Natale

Vetralla (VT), 25 gennaio 2023 – Il Regno di Babbo Natale chiude in crescita la sua decima stagione e continua a stupire con il lancio internazionale della collezione Elfidea in USA ed Europa (nell’ambito della fiera Christmasworld di Francoforte 2023). Un successo, quasi miracoloso vista la crisi sistemica che ha colpito a più livelli il nostro Paese, che il fondatore Giorgio Onorato Aquilani si spiega così: “il successo del Regno di Babbo Natale non capita, è voluto e costruito con tantissimo impegno, professionalità, amore ed esperienza durante tutto l’anno”. Ma guai a chiamarlo mercatino di Natale; il Regno è piuttosto un’esperienza emotiva, un viaggio alla riscoperta di valori universali, oggi sommersi quando non addirittura ignorati, che se ben coltivati possono davvero contribuire a cambiare il mondo, l’amore, il rispetto, la solidarietà. La visione e la filosofia che animano ogni progetto del Regno sono stati racchiusi e messi a disposizione di tutti nel libro “Ogni Giorno è Natale” scaricabile gratuitamente dal sito del Regno di Babbo Natale.

Fiore all’occhiello del Regno di Babbo Natale, la collezione di decorazioni regalo personalizzabili Elfidea che sbarcherà, nel corso del 2023, sugli scaffali dei più importanti negozi di Natale del mondo. “Siamo appena tornati dagli Stati Uniti per il lancio della linea di decorazioni Elfidea che ha riscosso un enorme successo e a febbraio saremo a Francoforte per il lancio Europeo", annuncia ancora Aquilani, “Sarà un passo decisivo per affrancarci dall’idea di stagionalità e fare in modo che il nostro lavoro porti doni ogni giorno dell’anno”. Perché Natale non è una data segnata in rosso sul calendario, ma un modo di vivere: in perfetto equilibrio tra la mente ed il cuore.

Il format del Regno di Babbo Natale da oggi disponibile anche per progetti esterni; con “Elfidea Village” la magia del Regno di Babbo Natale potrà arrivare in tutta Italia, per tutti quegli imprenditori, sindaci e operatori del terzo settore che vogliano portare il format esperienziale del Regno nelle loro realtà durante le Feste; “Quello del Regno di Babbo Natale è un format originale e depositato, studiato appositamente per permettere alle persone di venire a raccogliere il Natale… di fare un’esperienza emotiva e personale specifica. Ciò che differenzia l’esperienza ad un qualunque mercatino o “area natalizzata” rispetto al Regno di Babbo Natale è che nel primo caso, il Natale, devi portartelo da casa… nel secondo, lo vieni a raccogliere.”

Per richiedere informazioni sugli Elfidea Village e proporre la propria struttura si può già da oggi usare la form contatti su questa pagina: https://www.ilregnodibabbonatale.it/info/elfidea-village