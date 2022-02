E' morto il giornalista e telecronista sportivo Tito Stagno. Popolarissimo volto storico della Rai, aveva 92 anni. Nella storia della televisione italiana in bianco e nero resterà per sempre 'il telecronista', come amava definirsi, che portò gli italiani sulla Luna per il primo sbarco degli astronauti con l'Apollo 11 il 20 luglio del 1969.