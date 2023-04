Giornalista Wsj arrestato, Cremlino replica a Usa: "Ha violato la legge"

Il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, ha "violato la legge russa" ed è stato colto "in flagrante". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che il Dipartimento di Stato americano ha ufficialmente stabilito che il giornalista è "detenuto illegalmente" dalla Russia.

"Non capisco che tipo di novità stia introducendo questo nuovo regime. Quanto a cosa significhi, non lo so", ha detto Peskov in merito al provvedimento del governo americano. Secondo il portavoce, Gershkovich è stato "colto in flagrante e ha violato la legge della Federazione Russa" e ha aggiunto: "questo è ciò di cui è sospettato, ma ovviamente il tribunale prenderà una decisione".