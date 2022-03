L'Adnkronos e Giuseppe Marra si uniscono al dolore dei famigliari, e del fratello Bruno, per la scomparsa di Stefano Vespa, professionista di vaglia, ricordandone la profonda umanità e piangendone la perdita come un grave lutto per il giornalismo italiano, a cui ha dedicato la sua vita, prima a 'Il Tempo' e poi a 'Panorama'.