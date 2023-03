Giornata mondiale dell'acqua: Acea lancia la campagna “Ogni goccia d'acqua”

L'acqua è un bene prezioso e non può essere sprecato, tanto importante da essersi guadagnata il soprannome di Oro blu. Dal '92 si celebra la giornata mondiale dell'acqua ed oggi più che mai il tema della gestione delle risorse idriche, alla luce dei cambiamenti climatici e della crisi idrica globale, costituisce un ambito di interesse crescente e condiviso, coinvolgendo alla stessa maniera Istituzioni, settore imprenditoriale e cittadini. Questo l'argomento principe del convegno scientifico “Acque: la Terra ha sete di azioni concrete” organizzato dall’Università degli studi di Roma “Foro Italico” tenutosi presso la Biblioteca Nazionale di Roma in occasione della giornata mondiale dell'Acqua. L'Italia è il paese europeo con maggior sviluppo di coste e finora è stata trascurata una seria programmazione sul fronte idrico” spiega il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. “Quella di oggi è un'importante occasione di confronto tra enti pubblici e privati per determinare le criticità e le possibili soluzioni. La siccità non è più un tema da tavola rotonda, ci conviviamo”. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, sono diverse le iniziative messe in campo dal Gruppo ACEA per sensibilizzare ad un uso consapevole della risorsa idrica. Acea, primo operatore idrico in Italia con oltre nove milioni di abitanti, lancia “Ogni Goccia D’Acqua”, una campagna volta a diffondere a livello nazionale una cultura rispettosa della risorsa idrica, promuovendo comportamenti virtuosi per ridurre gli sprechi. “I comportamenti oggi possono fare la differenza. In Italia siamo i primi consumatori di acqua rispetto alla media europea, consumiamo quasi il 30% in più rispetto alla Francia e quasi il 40% in più della Germania” ha detto l’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo. Nel 2022 a Roma le perdite di acqua sono scese al 27% rispetto a una media nazionale del 42%. “Sul fronte delle infrastrutture è stato sbloccato il progetto del raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, "uno dei più grandi d'Europa che permetterà la messa in sicurezza dell'approvvigionamento idrico del Lazio centrale e della Capitale" attraverso un investimento di 1,2 miliardi di euro. Sempre nel settore idrico, sottolinea l'azienda, sono stati approvati 24 progetti nell'ambito del Pnrr, per un valore complessivo di circa 560 milioni di euro. La terra ha bisogno di azioni concrete e le possibili soluzioni vanno cercate attraverso la collaborazione tra le parti, dalla politica all'industria, dalla finanza all'agricoltura alle start up tecnologiche, fino alle scuole per educare le nuove generazioni alla sostenibilità, anche se forse andrebbero educate maggiormente le generazioni uscenti perché tutti possiamo fare la differenza.