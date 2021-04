Giornata Mondiale Tonno, Mare Aperto contro spreco alimentare

Tonno in scatola alimento anti-spreco. In occasione del 2 maggio, Giornata Mondiale del Tonno, Mare Aperto Foods si impegna nella sensibilizzazione del consumatore sullo spreco alimentare.

Sano e nutriente quanto quello fresco - ricorda l'azienda - grazie alle moderne tecniche di conservazione ed al particolare processo di sterilizzazione, è ricco di proteine nobili, vitamine e sali minerali. Non solo: presenta ottime prerogative di sostenibilità dato che non genera perdite alimentari o scarti. Oltre ad avere una lunga shelf life, cioè il periodo di tempo in cui mantiene intatte le proprie caratteristiche qualitative nelle normali condizioni di utilizzo, il tonno in scatola non necessita di energia per la sua conservazione perché possiamo riporlo in dispensa, a temperatura ambiente.

L’imballaggio, poi, è nella quasi totalità costituito da confezioni interamente riciclabili. La lavorazione, infine, garantisce la conservazione delle caratteristiche tramite sterilizzazione, quindi non richiede l’uso di conservanti: grazie ai progressi tecnologici delle aziende produttrici, la scatoletta alimentare oggi è considerata 'la Formula 1 dell’acciaio': leggera, sicura, resistente e sostenibile, comoda, di facile conservazione.

E l’olio? Sarebbe un peccato sprecarlo, perché il tonno in scatola è in grado di arricchirlo di proprietà nutritive. In seguito all’abbinamento tra i due alimenti, infatti, l’olio non solo mantiene intatte tutte le proprie caratteristiche organolettiche, ma si arricchisce anche di una maggior quantità di Vitamina D e Omega 3, assorbendole dal tonno stesso. Utilizzarlo, inoltre, ci aiuta a limitare l’aggiunta di altro olio e quindi ad assumere meno calorie.

Per questo motivo, Mare Aperto invita i propri consumatori a "non eliminare l’olio contenuto nel tonno in scatola. È un prodotto di cui non si butta via niente e, nel caso in cui non si voglia consumarlo con il tonno, l’olio può essere riutilizzato per condire (una pizza o una bruschetta) oppure come ingrediente per numerose preparazioni (come il soffritto per una buona pasta al tonno)".

Mare Aperto ha scelto di aderire al 'Patto contro lo Spreco Alimentare' promosso da Too Good To Go. Nell’ambito del patto, Mare Aperto ha deciso di aderire ad alcune delle azioni proposte da Too Good To Go, in particolare: Azienda Consapevole, per comunicare il proprio impegno nella lotta allo spreco alimentare e sensibilizzare sul tema i propri dipendenti; Consumatore Consapevole, per informare ed educare il consumatore finale sul tema dello spreco alimentare; Fabbrica contro lo Spreco, una serie di iniziative integrate per minimizzare gli sprechi alimentari in azienda, con particolare riferimento ai prodotti in giacenza in magazzino, che non hanno possibilità di essere distribuiti attraverso i canali canonici della filiera alimentare. Un modello integrato, che prevede anche il coinvolgimento del terzo settore, per destinare parte dei prodotti anche a chi si trova in situazioni di difficoltà e allo stesso tempo massimizzare ancora di più l’impatto contro lo spreco alimentare.

"Il 53% degli sprechi alimentari in Europa avviene a livello domestico: è per noi importante e fondamentale unire le forze con altri player dell’agroalimentare, come Mare Aperto, per cercare di avere un impatto concreto su questo dato, anche sensibilizzando e informando i consumatori: con un piccolo gesto quotidiano possiamo fare molto per noi e per il pianeta", sottolinea Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go.