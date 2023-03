Giornate Fai, oggi e domani 750 luoghi aperti in 400 città

Oggi sabato 25 marzo e domani domenica 26 si rinnova l’appuntamento con le Giornate Fai di primavera, che offre l’opportunità di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d’arte e natura in tutta Italia di oltre 750 luoghi in 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Si potranno visitare ville, chiese, palazzi storici, castelli, musei e aree archeologiche, e ancora esempi di archeologia industriale, collezioni d’arte, biblioteche, edifici civili e militari, luoghi di lavoro e laboratori artigiani. Non mancheranno poi itinerari nei borghi e visite in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici.