Giorno della marmotta, Phil 'predice' altre 6 settimane di inverno - Video

La marmotta Punxsutawney Phil ha predetto altre sei settimane di rigido inverno prima di poter iniziare a vedere i segni della primavera. Come è tradizione si è svolta infatti oggi in Pennsylvania la cerimonia del Groundhog Day, il tradizione 'giorno della marmotta' reso celebre in tutto il mondo dal film del 1993 con Bill Murray.

Sono ormai 137 anni che nella piccola località di Gobbler Knob, a nord di Pittsburg, il 2 febbraio, da noi celebrato come il 'giorno della Canderola', la comunità di riunisce fuori dalla tana della marmotta Phil. La leggenda vuole che se la marmotta, nell'uscire dalla tana al risveglio, non vede la sua ombra allora ci sarà una primavera anticipata, se invece la vede ci saranno ancora sei settimane di inverno.

Quest'anno la cerimonia, che ogni anno attira migliaia di turisti, è arrivata durante un'ondata di freddo e nevicate che sta investendo gran parte degli Stati del Sud. Anche nel 2021 e nel 2022 la marmotta predisse un inverno più lungo.

Six more weeks of winter, it is! Punxsutawney Phil saw his shadow, meaning the cold weather will be sticking around a little bit longer. Watch the dramatic #GroundhogDay moment.



