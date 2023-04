Giovani Confagricoltura: "under '40 ancora pochi, agevolarne il ritorno"

I giovani imprenditori agricoli sono ancora pochi ma sono molto preparati con una propensione alla innovazione e alla diversificazione delle attività. E' il quadro delineato da Giovanni Gioia, presidente dei Giovani di Confagricoltura (Anga), che, intervistato dall'Adnkronos sulle opportunità offerte dal settore primario in risposta a chi magari percepisce il reddito di cittadinanza e se ne sta sul divano di casa, come ha sottolineato nei giorni scorsi il ministro Francesco Lollobrigida, lancia una sorta di appello alla politica.

"Bisogna sfatare il mito de 'il ritorno dei giovani in agricoltura', è un mito non certificato dai dati, - afferma Gioia a margine di Vinitaly - i dati dell'ultimo censimento decennale Istat hanno certificato una fortissima diminuzione dei capi azienda under 40 che sono passati da 186mila a 104mila dal 2010 al 2020 e in percentuale sono scesi dall'11,5% al 9,3%. Tuttavia il censimento Istat sottolinea una qualità spiccata dei giovani agricoltori: un quinto è laureato, la metà ha affrontato un corso di formazione specifica, un terzo delle aziende condotte dai giovani è digitalizzata, c'è una propensione a investimenti nella innovazione e diversificazione maggiore rispetto alla componente anagrafica over 40. Quindi è la parte e più promettente dell'agricoltura italiana ma i numeri sono insufficienti per garantire un ricambio generazionale".

'Bene proposta legge Carloni, sbagliato luogo comune 'braccia rubate all'agricoltura'

Gioia, tra l'altro ricorda che l'Anga sta seguendo l'iter normativo di una legge proposta dal presidente della commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni, che vuole mettere in campo strumenti di agevolazione per l'insediamento dei giovani in agricoltura, supplementari ai Piani di Sviluppo rurale e alla Pac, per integrare attraverso gli organi dipendenti dal Masaf come l'Ismea, strumenti per agevolare l'accesso al credito. Ad oggi infatti spiega Gioia "se non si ha un'azienda agricola di famiglia è moto complicato metterla sù da zero". Quindi il luogo comune che dice "braccia rubate all'agricoltura" e che svilisce le attività agricole "è quanto di più sbagliato si possa dire sui giovani agricoltori" conclude Gioia.