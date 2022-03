Giovani: Lilli Lauro (Lista Toti Liguria), 'la mia proposta, quote under 30'**

"Parlando con i giovani e con il presidente del mio partito, mi sono impegnata in questo: si parla tanto di quote rosa, un principio ormai noto e applicato in molti contesti. Io credo che per essere moderni e proiettati verso un mondo nuovo, che è un mondo anche legato alla tecnologia e ai nuovi strumenti di comunicazione, nelle quote bisognerebbe calcolare gli under 30. Mi sono impegnata con le nostre amministrazioni che vanno al voto a considerare questa cosa come un'opportunità". Così all'AdnKronos Laura "Lilli" Lauro, consigliera regionale della Lista Toti Liguria, e portavoce delle politiche giovanili del Consiglio europeo.

"Gli under 30 sono una voce imprescindibile e una mentalità che abbiamo bisogno di utilizzare come risorsa - continua - parlo di persone che sono nel contesto universitario, persone veloci, che stanno studiando, che usano i nuovi mezzi e canali di comunicazione, che viaggiano e che colloquiano costantemente anche con amici stranieri. Nelle istituzioni, oltre alla quota rosa che dovrebbe essere ormai ovvia, devono esserci le quote under 30".

Il suo pensiero va anche ai giovani ucraini, "che in questo momento, alle prese con la guerra, chiusi nei bunker e nelle metropolitane, non possono partecipare a niente, sono lontani da tutto. La guerra fa tornare indietro una società, e io credo che politici giovani potrebbero calmierare la situazione. Ci vuole la loro visione che è diversa dalla nostra".