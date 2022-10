Giovani: presidente Cng a Governo, 'al centro neet, alternanza scuola lavoro, occupazione'

Al via a Roma il congresso del Consiglio nazionale dei giovani (Cng), l'organo consultivo cui è demandata a rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile, istituito con Legge 145/2018. Da oggi a domenica prossima, saranno tracciati gli Stati Generali delle politiche giovanili in Italia anche alla luce del prossimo insediarsi del nuovo Governo. Neet e abbandono scolastico sono il 'core' dell'appello del Cng al nuovo esecutivo: "Chiediamo che siano temi affrontati in maniera strutturale attraverso la definizione di percorsi efficienti di alternanza scuola-lavoro. I neet sono oggi quasi 3 milioni di ragazzi; e l’abbandono scolastico riguarda il 13% dei giovani italiani", dichiara all'Adnkronos Maria Cristina Pisani, presidente del Cng.

E' possibile imprimere una svolta "attraverso la definizione di percorsi efficienti di alternanza scuola-lavoro, basati sullo sviluppo di competenze che corrispondano soprattutto ai comparti di impiego locale, in particolar modo ai settori maggiormente promettenti e in prospettiva di crescita, in risposta alla transizione ecologica e digitale, attuando programmi formativi in grado di contrastare il mis-match persistente tra domanda e offerta di lavoro - prosegue la presidente - Il tema dell’occupazione giovanile rimane, allo stesso modo, una questione drammaticamente aperta nel nostro Paese che rende concreto il rischio di esclusione sociale di un’intera generazione. Per questo l’appello al nuovo Governo è quello di prevedere misure strutturali per l’occupazione giovanile, agevolazioni per l’accesso al credito, strumenti per rendere possibile l’emancipazione di milioni di giovani donne e uomini che continuiamo a condannare, giorno dopo giorno, alla precarietà".

"Nei prossimi anni sarà nostro compito porre ancora al centro del dibattito politico e dell’iniziativa sociale il valore dei giovani. La crescita personale e l’integrazione delle nuove generazioni rappresentano le vere sfide decisive per garantire la qualità sociale e la democrazia nel nostro Paese", continua evidenziando che "da decenni, infatti, l’Italia avrebbe dovuto raccogliere una complessa sfida: porre fine al trend crescente della cosiddetta 'emergenza giovanile', un fenomeno con molte radici diverse, non riconducibili soltanto all’attuale crisi economica. In tal senso le politiche giovanili hanno un ruolo determinante nel valorizzare un rinnovato senso di fiducia, di responsabilità, di interesse del bene comune. Ad oggi, nel nostro Paese manca una legge nazionale in tema di politiche giovanili, pur sussistendo diverse leggi regionali. L’assenza di un quadro di riferimento nazionale determina una cospicua frammentarietà delle iniziative, una inevitabile difficoltà di mantenimento dei servizi offerti e chiari problemi di governance".

"Gli Stati generali in corso in questi giorni sono stati pensati e organizzati soprattutto come occasione di approfondimento e confronto ma anche una grande opportunità - prosegue - per riflettere sulle tante, troppe, criticità che ancora compromettono l’esistenza di milioni di giovani. Le nostre proposte per affrontare la disoccupazione giovanile, il precariato, la povertà educativa, il fenomeno dei Neet, l’emarginazione sociale, la questione abitativa per i giovani, le principali causa di disagio sociale, restano la vera priorità, la bussola di ogni nostro sforzo nel sollecitare le istituzioni a fare la loro parte, perché è compito di chi riveste funzioni pubbliche rispondere alle nostre istanze rendendo più favorevoli le ricadute sociali della crisi economica e sociale che viviamo da troppo tempo".

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile rappresenta l’interlocutore primario del Consiglio Nazionale dei Giovani e ne segue le attività. Il Cng è membro del Forum Europeo della Gioventù (European Youth Forum in sigla YFJ) che rappresenta gli interessi dei giovani europei presso le istituzioni internazionali.