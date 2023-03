Giovani, Vaia (Spallanzani): "Cresce disagio, tavolo interministeriale ad hoc''

Il direttore dell'Inmi lancia la proposta, "andiamo nelle scuole, nelle università, nelle periferie. Rinnovo, quindi, al premier, Giorgia Meloni, e ai ministri competenti: Sanità, Istruzione e Università siano alleate per trovare risposte di sistema che salvaguardino i nostri giovani e li mettano in sicurezza evitando che siano penalizzati più di quanto il Covid abbia già fatto".

"Cresce sempre più tra giovani e giovanissimi l’uso di psicofarmaci, droghe, alcool e sigarette; aumenta il numero di suicidi; le baby gang sono sempre più numerose e aggressive. Siamo davanti a un profondo disagio sociale che Covid e lockdown hanno esacerbato. Imposizioni e divieti non sono la strada giusta. Ritengo che sia urgente e fondamentale una campagna di prevenzione e di ascolto dei giovani per comprendere la loro inquietudine. Andiamo nelle scuole, nelle università, nelle periferie. Rinnovo, quindi, al premier, Giorgia Meloni, e ai ministri competenti, la proposta di un tavolo interministeriale: Sanità, Istruzione e Università". E' l'appello lanciato dal direttore generale dell'Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, con un video su Facebook.

"Sanità, Istruzione e Università - prosegue Vaia - "siano alleate per trovare risposte di sistema che salvaguardino i nostri giovani e li mettano in sicurezza evitando che siano penalizzati più di quanto il Covid abbia già fatto".