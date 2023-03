Giovanni Esposto, “Lavatutto da Gio”:“Ogni macchia richiede il suo lavaggio”

La curiosità e la passione per la pulizia ha fatto nascere e poi crescere un’attività innovativa, che accanto ai servizi tradizionali offre il self e il lavaggio di oggetti per animali

Concesio (BS), 23/03/2023. Quando Giovanni Esposto portava i suoi vestiti a lavare in tintoria, era incuriosito da quell’attività. Al punto da aprire - dopo corsi di formazione e approfondimenti su tecnici, macchinari e prodotti – una sua attività, che ha chiamato “Lavatutto da Gio”.

Quella che all’inizio sembrava una scommessa, in sei anni è diventata un’attività professionale e innovativa, che conta clienti in tutta la Lombardia, oltre che nella zona di Concesio, nel Bresciano, dove Esposto ha aperto la sua lavanderia. Pensata da subito in modo moderno: da una parte, l’attività tradizionale di lavaggio a secco, stireria e sartoria; dall’altra, il self-service, che piace tanto ai giovani, ma che ora viene utilizzato da molti, con due lavatrici da 18 kg, una da 11 kg ed una da 6 kg dedicata soltanto ai vestiti da lavoro.

Le mamme, poi, possono trovare un’area attrezzata, sicura e videosorvegliata, dove lasciare giocare i bambini mentre provvedono al bucato.

“Il self – racconta Giovanni – sta andando bene, perché riesco a praticare prezzi molto competitivi. Ma sono contente pure le persone che richiedono i servizi di tintolavanderia tradizionali, anche a domicilio”.

Un’attività che richiede un aggiornamento continuo e che anche per questo appassiona Giovanni Esposto. “Esistono – spiega – tanti tipi di macchie, che richiedono tipologie diverse di lavaggio. Se non si conoscono le caratteristiche degli abiti e delle superfici da lavare e le giuste tecniche per quel tipo di macchia – avverte - si rischia di danneggiarle”. Affidarsi ad una lavanderia professionale, dunque, garantisce un risultato ottimo e mette a riparo da brutte sorprese, che poi si risolvono in un danno anche economico.

Giovanni, in particolare, si è specializzato nella smacchiatura dei capi. Anche grazie alla consulenza di un chimico. Riuscendo a togliere anche le macchie più difficili. Tipo quelle provocate sui camici dei medici dalle biro che tengono nel taschino. Aiutano, in questo, anche le attrezzature acquistate, come la lavatrice ad acqua computerizzata, particolarmente indicata per i capi delicati.

Alcune aziende si affidano alla professionalità di “Lavatutto da Gio” per ripulire le proprie divise da lavoro.

Un nuovo furgone è stato acquistato per soddisfare qualsiasi esigenza del cliente, anche a domicilio. Anche per trasportare pezzi ingombranti come tappeti o piumoni.

E poi c’è tutto il settore dei prodotti per il lavaggio dei prodotti per gli animali, dalle cucce di casa per cani e gatti alle coperte dei cavalli. Quella della pulizia degli ambienti dove vivono gli animali è un’esigenza sempre più sentita dalla clientela, che da “Lavatutto da Gio” trova prodotti specifici per lavare le superfici che vengono a contatto con gli amici a quattro zampe.

“Cerchiamo di dare risposte a tutte le esigenze della nostra clientela – conclude Giovanni Esposto – e le persone sono contente del servizio ricevuto. E’ grazie a loro che l’attività, che conta tre dipendenti (due addette allo stiraggio ed una per garantire sempre un luogo sanificato e ordinato) sta crescendo”.

Contatti: https://lavatuttodagio.it/