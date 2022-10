Giovanni Lombardo: “Quali sono i costi del non fare, in Toscana?”

Sarà questo il tema principale affrontato dal docente universitario e CEO di Sigma NL, durante un webinar organizzato, mercoledì 26 ottobre, da Uniontrasporti e Unioncamere Toscana

Firenze, 24 ottobre 2022. Quali sono i costi che deve sostenere la collettività quando alcune opere infrastrutturali non vengono realizzate? Come si valutano l'impatto strategico di una grande opera e le relative ricadute economiche, sociali ed ambientali? Sarà questo il focus della relazione tenuta da Giovanni Lombardo, docente universitario di Metodi e tecniche di analisi dei dati, Amministratore di spin off dell’Università di Genova e del Politecnico di Milano, mercoledì 26 ottobre durante il webinar “Le priorità infrastrutturali per il sistema economico in Toscana”. L'incontro, che si terrà mercoledì 26 ottobre, dalle ore 9,30 alle 12,30 e che è organizzato da Unioncamere Toscana con il supporto tecnico e scientifico di Uniontrasporti, società in house del sistema camerale, sarà occasione per presentare il Libro bianco sulle priorità infrastrutturali della Toscana; una lettura di sintesi delle opere considerate necessarie dal sistema imprenditoriale territoriale, con l’obiettivo di recuperare competitività sui mercati nazionali e internazionali.

“Il report che abbiamo realizzato per Uniontrasporti e che illustreremo durante il webinar – spiega Giovanni Lombardo– analizza scientificamente e a 360 gradi i costi e i benefici di opere infrastrutturali non realizzate, tenendo conto, per esempio, di attrattività del territorio, promozione dei trasporti intermodali sostenibili, corridoi ecologici, tempi di spostamento, rischio di incidenti su strada, indotto a medio e lungo termine, PIL, export, posti di lavoro e sviluppo delle PMI. In merito alle opere analizzate – autostradali, aeroportuali, ferroviarie e portuali – vengono anche suggeriti sistemi di compensazione di effetti negativi ambientali, in modo da coadiuvare efficacemente i processi decisionali delle istituzioni, volti a generare valore, risparmiare tempo e denaro ed evitare distruzione di valore, già in parte compromesso dalla crisi energetica. I risultati che verranno illustrati sono frutto di simulazioni, stress test e analisi di sensitività, secondo una metodologia che promuove il dialogo e il consenso tra i soggetti portatori di diversi interessi, quali i cittadini, le imprese e i sindacati, la pubblica amministrazione e le organizzazioni di categoria”.

Per informazioni in merito all’evento, si può consultare il sito

https://www.fi.camcom.gov.it/le-priorit%C3%A0-infrastrutturali-il-sistema-economico-toscana-0

Il webinar è gratuito ed è rivolto alle istituzioni pubbliche, alle imprese e ai singoli cittadini. È necessaria l'iscrizione al link:

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN__Say0EvnTuu26pXkiPtKsQ

