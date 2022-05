Giro d'Italia 2022, Yates vince crono e Van der Poel resta maglia rosa

Simon Yates vince la seconda tappa del Giro d' Italia, una cronometro di 9,2 km disputata a Budapest. Alle spalle del britannico, l'olandese Mathieu Van der Poel che mantiene la maglia rosa di leader della classifica.

Yates si impone con il tempo di 11'50", precedendo di 3" il leader della classifica generale. Terzo l'altro olandese Tom Dumoulin a 5", quindi il migliore degli azzurri Matteo Sobrero a 13": il 24enne piemontese, campione italiano a cronometro in carica ora è 4° in classifica generale. Ottima la prova di Vincenzo Nibali (12°). Domenica terza e ultima frazione in Ungheria prima del trasferimento in Sicilia (lunedì giorno di riposo).