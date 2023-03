Giro d'Italia, Banca Mediolanum rinnova sponsorizzazione Gran Premio della Montagna

In occasione dell’evento con il quale Banca Mediolanum ha annunciato di aver rinnovato la storica sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia avviata nel 2003, Massimo Doris, Amministratore delegato di Banca Mediolanum ed Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup, hanno presentato la nuova Maglia Azzurra ed hanno sottolineato l'importanza di essere giunti al ventunesimo anno di collaborazione. Lina Tombolato Doris, moglie Fondatore Banca Mediolanum, ha espresso gratitudine per l'organizzazione di una pedalata, il 21 maggio, in onore di Ennio Doris, scomparso nel 2021.