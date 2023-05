Giro d’Italia, maglia rosa, rosè e viticoltura eroica

Dopo l’incursione nel tennis della scorsa settimana, per Champions Wine è ancora tempo di un’altra gita fuori porta. Prima di tornare al nostro amato calcio, ci siamo concessi una (metaforica) pedalata accompagnata da (non metaforici) assaggi. Ebbene sì, visto che siamo in vista del finale del Giro d’Italia, questa volta Champions Wine è dedicato al ciclismo. Allora tutti in sella per scoprire paesaggi, bottiglie e tagliare il traguardo in maglia… rosé.