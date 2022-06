Giro Donne, 10 giorni di ciclismo e solidarietà

Al via da oggi fino al 10 luglio il Giro Donne, il più importante evento nazionale di ciclismo femminile. Sono 144 le cicliste partecipanti divise in 24 squadre tra le più forti al mondo. La grande competizione sportiva conta 10 tappe lungo un percorso di più di 1000 km che parte da Cagliari per arrivare fino a Padova. Le atlete attraverseranno Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Quest'anno è prevista una Maglia Rosa “speciale”, donata dall'organizzazione a UNHCR: un gesto all’insegna della solidarietà e della pace e che esprime la vicinanza dell’organizzazione del Giro Donne all’attività dell’Agenzia dell’ONU per i Rifugiati.