Covid, Gismondo: "Stop tamponifici, pianificare convivenza"

"Con la Omicron ci sono elementi per pensare gestire il Covid come influenza stagionale"

Nella gestione di Covid-19, in Italia "purtroppo viviamo ancora in un isterismo che deve finire. E soprattutto deve finire questo 'tamponificio' che non serve a nulla e ci sta facendo sprecare tante risorse economiche e umane che potrebbero essere investite diversamente". Con questa considerazione la microbiologa Maria Rita Gismondo invita a guardare invece alla Spagna, che "secondo quanto dichiarato dal suo premier sta preparando un bel piano di ritorno alla vita normale. Un modello di convivenza con il virus che, come dico da tempo, avremmo dovuto cominciare a pianificare anche noi", sottolinea all'Adnkronos Salute la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano.

Se l'intenzione della Spagna è di "proporre un progetto da discutere a livello Ue per una condivisione almeno nell'area europea - ragiona l'esperta - credo che sia davvero arrivato il tempo di metterlo in atto, perché abbiamo capito che questo virus resterà con noi per tanti anni o forse per sempre, e perché oggi abbiamo i mezzi per convivere con Sars-CoV-2 minimizzandone il più possibile i danni: armi come i vaccini, soprattutto, ma anche come i nuovi farmaci antivirali".

Considerando inoltre che "la tendenza è verso una sostituzione della variante Delta con la Omicron, molto contagiosa ma con una patogenicità inferiore ormai acclarata", secondo Gismondo "abbiamo tutti gli elementi per poter pensare di gestire Covid-19, così come ha spiegato il premier spagnolo, come un'influenza stagionale. Malattia che certamente non è da sottovalutare, specie per le persone fragili - tiene a precisare - ma che non è un'emergenza".