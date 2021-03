Gismondo: "Un anno di restrizioni non ha evitato 100mila morti"

(Adnkronos)

Italia in zona rossa o in lockdown? "Alla luce dei risultati di un anno di restrizioni, che sicuramente hanno abbassato la pressione sugli ospedali" senza tuttavia riuscire a evitare "purtroppo quasi 100mila vittime malgrado tutto, dobbiamo interrogarci su quale possa essere uno schema nuovo per dare una svolta" alla lotta dell'Italia contro la pandemia di Covid-19. Lo dichiara all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze all'ospedale Sacco di Milano, mentre il Governo studia ulteriori misure di contrasto al virus Sars-CoV-2 e alla crescente diffusione di varianti.

"Certamente - ragiona l'esperta - se avessimo la possibilità di vaccinare tutti immediatamente la svolta sarebbe questa. Ma non ce l'abbiamo malgrado le promesse", osserva Gismondo. "E non ce l'abbiamo - sottolinea - non solo per i vaccini che non arrivano, ma anche perché non ce la facciamo a vaccinare con un ritmo incessante, visto che il 30% delle dosi sono ancora non utilizzate".

Da qui l'invito a "interrogarci. Non ho la soluzione - premette la microbiologa - ma sono abbastanza propensa a dire che gli schemi finora utilizzati non sono stati né sufficienti né abbastanza efficaci. Ci sono degli studi che si stanno pubblicando anche su riviste come 'Science' o 'Bmj', con valutazioni scientifiche su possibili scenari. Dovremmo prenderli tutti in considerazione e interrogarci", ripete Gismondo.