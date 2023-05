Giubileo, arch. Esposito: "Restituire il piano terra di San Michele a Ripa agli artigiani"

Restituire il piano terra del complesso di San Michele a Ripa Grande agli artigiani e agli artisti romani. E' l'idea per il Giubileo lanciata da Cesare Esposito, l'architetto monticiano che da quasi 40 anni organizza a Santa Maria Maggiore la nevicata artificiale che rievoca il prodigio della Madonna della Neve.

Storico frequentatore di Trastevere, Esposito invita "a salvare il quartiere e la sua gloriosa storia di artisti artigiani", utilizzando quegli spazi attualmente chiusi per ospitare "un centro europeo di artigianato artistico di varie nazioni, insieme alle gloriose scuole romana e italiana", proprio così come alla sua fondazione il complesso veniva utilizzato per avviare i ragazzi a varie attività artigianali.

"In attesa del Giubileo - spiega l'architetto romano - ho già da anni idee e progetti per far amare la storia di quest'antico rione. Consentendo agli artisti di usufruire di queste belle geometrie a piano terra del complesso monumentale di San Michele porteremmo avanti un progetto avveniristico per salvare gli artigiani di Trastevere e di Roma, restituendo spazi oggi ermeticamente chiusi alle scuole e ai mestieri d'arte", aggiunge Esposito, che si dice convinto di poter ottenere l'appoggio del ministero della Cultura. Quanto ai fondi necessari, aggiunge, "si possono trovare sponsor che aiutino lo Stato".