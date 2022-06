Giubileo di Platino, la regina si affaccia dal balcone di Buckingham Palace

Al termine di quattro giorni di celebrazioni e dopo aver dato forfait ad alcuni appuntamenti, la regina Elisabetta si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace per salutare la folla enorme che ha riempito il Mall al termine del Giubileo di Platino. La regina vestita di verde aveva al suo fianco il principe Carlo con la moglie Camilla, il nipote William con la moglie Kate e i loro tre figli.

Elisabetta, sorridente, ha salutato la folla riunita davanti a Buckingham Palace, da dove si era affacciata giovedì durante la parata Trooping the colour. La regina, 96 anni, aveva poi saltato la messa di ringraziamento nella cattedrale di Saint Paul venerdì mattina e il derby di ieri a Epsom Downs, mentre era apparsa ieri in uno sketch in un video preregistrato con l'orso Paddington.