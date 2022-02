Giubileo di Platino per la regina Elisabetta, il primo senza Filippo

Per la monarca dei record sarà un Giubileo non solo di Platino, ma da record, quello che Elisabetta II celebrerà quest'anno per i 70 anni del suo regno, iniziato il 6 febbraio del 1952, il primo senza il principe Filippo al suo fianco. Tra il lungo elenco di eventi, parate, concerti e funzioni religiose che Buckingham Palace ha in programma, c'è anche il mega picninc che verrà organizzato a Windsor per il 5 giugno e che si annuncia come il più grande di sempre, con una tavolata lunga almeno 500 metri, 100 in più del precedente record stabilito a Memphis, in Tennessee nel 2019, alla quale troveranno posto circa 1.600 sudditi di Sua Maestà.

Con il Covid che non sembra essere più una preoccupazione tale da costringere il Paese a chiusure forzate e la repressa voglia di socialità che troverà finalmente sfogo in estate, l'evento punta a "incoraggiare le persone a stare insieme per ringraziare la regina ma anche i propri vicini, amici e tutte le persone che in questi ultimi due anni hanno fatto la differenza", ha spiegato ai media britannici l'organizzatrice del 'Big Lunch' di Windsor, Lisa Hunter. Non a caso, la data scelta, domenica 5 giugno, è stata ufficialmente denominata 'National Thank You Day' ed è già stata celebrata lo scorso anno per ringraziare quanti si sono spesi durante l'emergenza pandemica.

Ma prima di giugno - Elisabetta venne incoronata il 2 giugno del 1953 - ci sarà per la regina un'altra data da commemorare. Fu il 6 febbraio del 1952 che Giorgio VI, padre di Elisabetta, morì, determinando l'ascesa al trono della figlia primogenita. La regina, come da tradizione, trascorrerà l''Accession Day' privatamente, nella tenuta reale di Sandringham, anche se al momento non sono escluse apparizioni pubbliche.

Per l'occasione istituita una nuova festività nazionale

Tale sarà l'importanza del Giubileo di Platino, che già nel 2020 è stato deciso di spostare la festività nazionale dell'ultimo lunedì di maggio 2022 ('Bank Holiday') al 2 giugno e di istituire un ulteriore giorno festivo per il 3 giugno, per creare un lungo 'ponte' di quattro giorni fino a domenica 5 giugno. La decisione ha fatto storcere il naso ai (pochi) detrattori della monarchia, che hanno calcolato le eventuali perdite che deriverebbero all'economia da una festività aggiuntiva. Perdite che verranno probabilmente compensate dall'indotto che verrà generato dalle celebrazioni in tutto il Regno Unito.

Prima ancora di giugno, però, il programma messo a punto da Buckingham Palace prevede, dal 12 al 15 maggio, un mega evento alla Royal Windsor Horse Show, al quale prenderanno parte oltre 500 cavalli e 1.000 tra cavalieri, attori, artisti, musicisti, ballerini e militari, che daranno vita a uno spettacolo di un'ora e mezza. Nello show verranno ripercorse le tappe della storia britannica che hanno portato da Elisabetta I ai nostri giorni. A promuovere l'evento sono stati chiamati l'attrice Helen Mirren (Oscar come migliore attrice protagonista nel 2007 per 'The Queen') e Stephen Fry. La 'Galoppata nella Storia', questo il nime dello showm servirà a raccogliere fondi per associazioni benefiche e per il Servizio sanitario nazionale.

Le celebrazioni del Giubileo di Platino entreranno nel vivo giovedì 2 giugno, quando a Londra Elisabetta prenderà parte alla parata militare 'Trooping the Colour', che tradizionalmente segna il compleanno ufficiale della regina. Per l'occasione, oltre 1.400 militari in uniforme da parata, danzatori e musicisti, con 500 cavalli, sfileranno da Buckingham Palace lungo il Mall, fino alla Horse Guard's Parade, insieme ai membri della Royal Family a cavallo o nelle carrozze reali.

Il 3 giugno mega show a Buckingham Palace con le star della musica internazionale

L'evento sarà concluso dal passaggio di una pattuglia della Raf che sfreccerà sopra Buckingham Palace, mentre dalla balconata la regina e il resto della Royal Family saluteranno la folla. Nello stesso giorno, verranno accese oltre 1.500 fiaccole in tutto il Regno Unito e nelle capitali del Commonwealth. La fiaccola principale verrà accesa nel corso di una speciale cerimonia a Buckingham Palace.

Per venerdì 3 giugno è invece in programma la funzione religiosa del 'Service of Thanksgiving' nella cattedrale di St Paul's. Il giorno successivo, sabato 4 giugno, la regina Elisabetta potrà dedicarsi ad una delle sue passioni, i cavalli. La monarca, accompagnata dai membri della Royal Family, sarà all'ippodromo di Epsom per il tradizionale Derby. Quella di Epsom è l'unica Classica che la regina non ha mai vinto con uno dei suoi cavalli e già si scommette sulla possibilità che proprio in occasione del Giubileo di Platino, Elisabetta possa finalmente conquistare il trofeo.

A seguire, nella serata del 3 giugno, è in programma il 'Platinum Party' a Buckingham Palace, che si annuncia come uno degli eventi musicali più importanti degli ultimi anni. I nomi dei partecipanti non sono ancora stati annunciati, ma è stato anticipato che si tratterà di "alcune delle principali star internazionali riunite per celebrare i momenti più felici e significativi del regno lungo sette decadi della regina". L'evento sarà trasmesso in diretta dalla Bbc. I biglietti saranno distribuiti attraverso una lotteria, riservata ai residenti nel Regno Unito.

Per le strade di Londra una grandiosa parata in costume

Infine, domenica 5 giugno, tutti i sudditi di Elisabetta saranno invitati ad organizzare picnic nei parchi e in strada, per unirsi idealmente al 'Big Jubilee Lunch' di Windsor, il picnic dei record. A chiusura del lungo weekend di celebrazioni è in programma il Platinum Jubilee Pageant, una grande parata in costume per le vie di Londra, dove sfilerà anche un enorme pupazzo a forma di drago, più grande di un 'double-decker', i celebri autobus a due piani della Capitale britannica.

Gli organizzatori hanno preannunciato che l'evento, finanziato da privati con un budget che oscilla tra i 10 e i 15 milioni di sterline, sarà una delle più grandi parate celebrative della storia. Per l'occasione è prevista anche l'esibizione di un trapezista appeso ad un enorme pallone sul quale sarà stampato il volto di Elisabetta. "Saòà una specie di cerimonia di riapertura per il Regno Unito, dopo un periodo di difficoltà e incertezza, un momento catalizzatore di unità e divertimento", assicurano gli organizzatori. Tutto, all'insegna di 'God Save the Queen'.