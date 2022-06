Giubileo Regina, il principe Marconi: "I Savoia? Dimenticati"

"In Inghilterra è diverso, nei confronti di Elisabetta II c'è affetto, anche per i repubblicani più incalliti la regina non si tocca"

"Non c'è grande interesse in Italia per un ritorno dei Savoia sul trono. E' passato troppo tempo, la gente ha dimenticato e tra l'altro non studia nemmeno tanto la storia, non c'è curiosità, non c'è fame di sapere". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote del Nobel della Fisica, commentando il trionfo del Giubileo di Platino della regina Elisabetta.

"In Inghilterra è diverso - ha aggiunto - I sudditi hanno convissuto da sempre con la monarchia e la loro regina. Nei confronti di Elisabetta II c'è quasi un affetto e una sudditanza psicologica. Anche per i repubblicani più incalliti la regina non si tocca".