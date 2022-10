Giudice dà tempo a Musk fino a 28 ottobre per concludere acquisto Twitter o andrà a processo

Il tribunale del Delaware ha sospeso il caso giudiziario relativo alla proposta di acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk di fatto imponendo al fondatore di Tesla di concludere la transazione.

Il giudice Kathleen McCormick ha ordinato la sospensione del processo, previsto per il 17 ottobre. Tuttavia, ha anche imposto condizioni rigorose: se Musk non completa l'accordo da 44 miliardi di dollari per acquistare Twitter entro il 28 ottobre, le parti in causa devono prepararsi per un nuovo processo a novembre.

Musk aveva inizialmente proposto di acquistare l'azienda prima di ritirarsi dall'acquisizione ad aprile, dicendo che Twitter aveva indicato non correttamente il numero di account falsi sulla sua piattaforma. Twitter allora ha portato Musk in tribunale per costringerlo a portare a termine l'accordo. Con un'inaspettata inversione di marcia, Musk ha poi confermato la sua offerta originale. Ma il miliardario e la piattaforma di social media stanno ancora discutendo su dettagli importanti che devono essere chiariti per portare a termine l'affare e permane l'incertezza sulla transazione