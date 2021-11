Giugni (MedNow Medical Center): “Oltre venti specialisti a disposizione del paziente con attese minime e costi accessibili”

Il centro medico milanese consente di prenotare anche online visite ed esami, compresi i tamponi, riducendo i tempi

Milano 9 novembre 2021. Oltre venti specialisti in altrettante discipline mediche per offrire al paziente un servizio completo e di qualità, nel tempo minore possibile e al costo giusto. Sono le caratteristiche di MedNow Medical Center, centro polispecialistico prossimo a festeggiare i due anni di attività, di cui uno nell’attuale sede in viale Zara, a Milano. “Ho lavorato per molti anni in un centro medico come dipendente occupandomi di tutti gli aspetti organizzativi e nel gennaio del 2020 ho deciso di fare il grande passo fondando MedNow Medical Center” spiega il titolare, il dottor Marco Giugni, che non nasconde la ‘rivoluzione’ imposta dalla pandemia.

“Ci siamo subito organizzati per effettuare tamponi, proponendo il servizio tutti i giorni, sabato e domenica inclusi, per garantire maggior flessibilità possibile – aggiunge – Chiaramente nella prima fase rappresentavano l’attività prevalente del centro, poiché il Covid è diventato il primo pensiero dei pazienti. Dall’estate, però, le visite specialistiche sono ripartite con un buon ritmo”.

I professionisti che operano nel centro, molti dei quali esercitano anche presso gli ospedali milanesi, coprono un ventaglio amplissimo di discipline: dall’allergologia all’urologia, dall’otorinolaringoiatria alla dermatologia, passando per medicina estetica, cardiologia e pneumologia, solo per citarne alcune. Fiori all’occhiello della struttura per le apparecchiature presenti sono l’ambito ecografico, con la possibilità di effettuare in sede molteplici tipologie di esame, e quello riabilitativo, grazie alla presenza di un gruppo di specialisti che lavorano in sinergia tra loro (Ortopedico, Fisiatra, Neurochirurgo, Fisioterapista, Osteopata, Ecografista, Massoterapista).

“La preparazione e l’esperienza dei nostri medici ci consentono di garantire un servizio di qualità, mentre la possibilità di prenotare visite ed esami anche online, direttamente dal nostro sito (incorporare link), ci permette di ridurre i tempi d’attesa” aggiunge Giugni, sottolineando come la collaborazione tra gli specialisti in diverse discipline che operano nel centro sia fondamentale per assistere al meglio i pazienti: “Tutti gli esami o i consulti con altri medici che si rendano necessari nel corso di una visita possono essere effettuati all’interno della struttura rivolgendosi direttamente alla segreteria, accorciando così i tempi ed eliminando possibili lungaggini burocratiche”.

Contatti: https://mednow.it/