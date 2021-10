Giulia Schiff resta fuori dall'Aeronautica, aveva denunciato nonnismo

Definitivamente espulsa dall'Aeronautica militare Giulia Schiff, ex allieva ufficiale che aveva denunciato episodi di nonnismo. Il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata nei giorni scorsi, ha infatti respinto il suo ricorso contro l'espulsione, ritenendolo infondato, e confermato il provvedimento emesso dal Tar del Lazio, condannandola anche a pagare le spese processuali.

Giulia Schiff, l'ex allieva pilota dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli, aveva denunciato un 'battesimo del volo' ritenuto violento e aggressivo. Per l'episodio sono a processo davanti al Tribunale militare di Roma otto sergenti del 70esimo Stormo dell'Aeronautica di Latina, rinviati a giudizio con l'accusa di lesioni personali pluriaggravate in concorso.

A giudizio del Consiglio di Stato dalla motivazione con cui l'Aeronautica l'aveva ritenuta non idonea per "inattitudine militare e professionale", che la giovane allieva aveva ritenuto una ritorsione ai suoi danni, "non emergono elementi atti comprovare un’errata applicazione dei criteri indicati nelle linee guida o un’irragionevolezza della valutazione tecnico discrezionale, con conseguente preclusione di ogni sindacato nel merito" e "la volontà ritorsiva è esclusa".