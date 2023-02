Giulia Schiff si sposa in Ucraina, nuova vita per la foreign fighter italiana

La 24enne ex pilota dell’aeronautica militare smette di combattere e annuncia la fondazione di un'associazione benefica

Giulia Schiff, la 24enne pilota italiana arruolata come foreign fighter a fianco dell'esercito ucraino, si è sposata. Lo ha annunciato lei stessa su Intagram postando delle foto con suo marito, il 29enne israelo-ucraino Victor. "Perché l'Ucraina è libertà e speranza, non guerra e dolore", ha scritto nel post.

Ex pilota dell’aeronautica militare, Schiff si era arruolata all'inizio della guerra come combattente volontaria nelle "Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina", di cui è stata l'unica donna del gruppo.

In un precedente post, la 24enne di Mira (Venezia), che ora si trova a Dnipro, aveva annunciato di aver smesso di combattere per dedicarsi alla beneficenza con il suo compagno, fondando il fondo umanitario 'Cloud Walkeri' a sostegno delle le milizie impegnate al fronte.