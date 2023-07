A Senago continuano le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio di Giulia Tramontano, uccisa dal compagno. Dai primi rilievi degli investigatori sembrerebbe che la donna sia stata accoltellata mentre era di spalle, alla gola, forse per non farla urlare. Riunione in procura sui quesiti dell'autopsia, fissata per oggi.