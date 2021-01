Giuramento Biden, bolla anti Covid e nuove regole Casa Bianca

(Adnkronos)

Massima precauzione nel team di Joe Biden per evitare che il presidente eletto sia a rischio nel mezzo della pandemia di coronavirus con l'obiettivo dichiarato della "Casa Bianca di Biden" di tenere "al sicuro tutto lo staff". Hans Nichols scrive su Axios delle misure "straordinarie" che l'Amministrazione che si sta per insediare sta pianificando per "proteggere" il 78enne Biden, che si è sottoposto al vaccino nei giorni scorsi e che chiede agli americani di indossare la mascherina per i primi cento giorni del suo mandato.

Tra le richieste, secondo le linee guida trasmesse a componenti dello staff in arrivo, test quotidiani per i dipendenti e mascherine N95 sempre indossate. Regole, ben diverse dal protocollo dell'Amministrazione Trump, che valgono per tutto lo staff in "forte prossimità" con i "principals", i responsabili dei dipartimenti.

L'email citata da Axios non tralascia la questione dei vaccini per lo staff della West Wing: "Per coloro che tra di voi non hanno ricevuto la prima dose del vaccino, faremo seguito nei prossimi giorni con le informazioni su come farlo". E c'è anche l'indicazione a rimanere a quasi due metri di distanza gli uni dagli altri.