Giuseppe Cassibba, Nutrizione Chetogenica: il Bestseller su come dimagrire con la dieta chetogenica

(Milano 2 marzo 2021)

Milano, 02.03.2021 – Secondo una recente ricerca condotta dall’università di Bologna, non solo l’obesità ma anche il semplice sovrappeso risultano essere fattori di rischio rilevanti nei pazienti contagiati dal COVID-19. In un quadro nazionale in cui il virus non sembra dare tregua, avere cura della propria salute è senza dubbio fondamentale.

Per tutti coloro che sentono il bisogno e l’esigenza di rinforzare le proprie difese immunitarie e di perdere peso in maniera sana ed equilibrata, esce oggi il libro del dott. Giuseppe Cassibba “NUTRIZIONE CHETOGENICA. Come Perdere Peso, Rinforzare Il Tuo Sistema Immunitario E Ritardare L’Invecchiamento Grazie Alla Dieta Chetogenica” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di migliorare la qualità della propria vita, proprio attraverso la nutrizione chetogenica.

“Il mio libro vuole trasferire al lettore le nozioni necessarie per migliorare la propria salute andando ad illustrare quali benefici si possono ottenere adattando al proprio stile di vita una corretta nutrizione” afferma il dott. Giuseppe Cassibba, autore del libro. “Con questo libro voglio diffondere le mie conoscenze a quante più persone possibili. In questo modo, il lettore scoprirà come è possibile raggiungere la migliore forma fisica possibile applicando i principi base della nutrizione chetogenica”.

Secondo il dott. Cassibba, riprendere in mano la propria salute è qualcosa che spetta solo a noi stessi. Fin troppo spesso siamo solito commettere errori a tavola che poi inesorabilmente vanno ad impattare sulla nostra vita quotidiana, tanto a livello fisico quanto a livello salutare. Sono molti i miti che ruotano attorno alla dieta chetogenica, a partire dagli improbabili danni derivanti dall’assunzione di troppe proteine. Quello su cui l’autore pone invece particolare attenzione è come una dieta di questo tipo impatti positivamente tanto a livello di sistema immunitario, quanto in termini di ritardo nell’invecchiamento. Il segreto sta proprio nel pianificare un percorso di nutrizione chetogenica adatto alle proprie esigenze.

“In oltre 27 anni di libera professione, il dott. Giuseppe Cassibba ha aiutato migliaia di persone a migliorare la qualità della propria vita grazie a programmi alimentari che hanno permesso loro di dimagrire in completa salute” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’intento di questo libro è fin troppo chiaro: diffondere informazioni utili e di valore a quante più persone possibile, così da mettere chiunque nella condizione di ottenere la migliore forma fisica applicando le indicazioni di qualcuno davvero competente in materia di dieta chetogenica”.

“È da qualche anno che pensavo di scrivere un libro ma la scelta dell’editore non era semplice. Avevo bisogno di una guida che mi aiutasse a strutturare il mio manuale nel miglior modo possibile. La mia scelta è ricaduta quindi su Bruno Editore” conclude l’autore. “Il suo staff mi ha seguito a 360 gradi affiancandomi in tutte le fasi di pubblicazione del libro. Qualora dovessi pubblicare un secondo volume, so già su chi ricadrà la mia scelta”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3nOT8V0

Il dott. Giuseppe Cassibba nasce a Siracusa nel 1967. È sposato con Lina da cui ha avuto due figli, Enrico e Carlotta. Già durante gli studi liceali mostra un grande interesse per la scienza della nutrizione, iniziando a riempire la propria libreria di testi scientifici sull’alimentazione. Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania nel 1993 dove si abilita nello stesso anno. Si perfeziona in Dietetica e Nutrizione Clinica prima a Catania e successivamente presso l’Università di Siena. Prosegue gli studi all’interno del progetto Ketogenic Diet Academy. Da oltre 15 anni si occupa di Nutrizione Chetogenica. applicandola con successo alla propria professione. Nel corso degli anni ha aiutato centinaia di persone a migliorare la qualità della propria vita. Sito web: www.nutrizionechetogenica.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert, Direttrice del magazine Vivi a Fiori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it