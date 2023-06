Giuseppe Cribari: “Con GWORLD.IT puoi costruire online un viaggio su misura in modo facile, intuitivo e sicuro”

Una piattaforma innovativa in grado di aggregare ed offrire insieme tutti i servizi: trasporto, alloggio, ricettività ed esperienze selezionate da professionisti del mondo viaggi e turismo.

Roma, 15/06/2023 - Dopo le difficoltà degli ultimi anni, cresce forte l’entusiasmo di viaggiare in l’Italia e all’estero, esplorando anche mete insolite. In molti preferiscono però organizzare in autonomia una vacanza personalizzata e non omologata, utilizzando gli strumenti online. Internet, infatti, ha rivoluzionato anche il mondo dei viaggi, garantendo risparmio di costi e tempo e riduzione dello stress. Il nuovo portale web GWorld offre un’interessante formula per prenotare un tour senza perdere l’affidabilità e la sicurezza che può dare un’agenzia di viaggi. Si tratta, infatti, di una piattaforma innovativa in grado di aggregare ed offrire insieme tutti i servizi: trasporto, alloggio, ricettività, esperienze selezionate.

“Il portale GWorld nasce dalla nostra esperienza di oltre 20 anni nel mondo del turismo e dei viaggi. – spiega Giuseppe Cribari, responsabile dello sviluppo commerciale del progetto – Il portale GWORLD.IT è un ecosistema innovativo che fa parte del Gruppo Gattinoni. Non è solo la semplice prenotazione di una struttura o un servizio (che comunque si può fare), ma permette di costruire un itinerario su misura evitando sorprese. È in grado, infatti, di aggregare tutte le componenti del viaggio, restando sulla stessa piattaforma. In questo modo c’è un notevole risparmio di tempo nello scegliere il tour e nelle successive prenotazioni. Il destinatario del portale è il viaggiatore abituato al ‘fai da te’ online, ma che vuole superare il viaggio dal punto A al punto B, aggiungendo altre esperienze da vivere nei luoghi che ha scelto di visitare. In caso di necessità o eventuali imprevisti durante la prenotazione, nel portale c’è un numero di emergenza attivo h24 con un consulente specializzato. GWORLD.IT punta alla qualità dell’offerta, senza costare di più rispetto ad altre piattaforme simili”.

Oggi, quando si organizza un viaggio online, sempre più persone preferiscono leggere le recensioni di chi ha già avuto modo di frequentare quella struttura o provare un’attività, per farsi un’idea più attenta prima di prenotare. “Conosciamo bene questa tendenza - sottolinea Giuseppe Cribari - per questo il portale GWORLD.IT mostra direttamente al suo interno le recensioni presenti sui tre principali portali contenenti appunto recensioni in merito alla specifica struttura o servizio che si sta consultando. In questo modo si possono avere il maggior numero di informazioni utili prima di prenotare, risparmiando molto tempo in ricerche online, perché non si deve uscire dalla piattaforma GWORLD.IT per leggerle”.

Altro aspetto fondamentale per la buona riuscita di un viaggio è certamente raccogliere bene tutta la documentazione di ogni servizio scelto. “GWORLD.IT invia sulla casella e-mail indicata un unico documento di sintesi con tutte le prenotazioni fatte, dall’hotel al viaggio all’esperienza, così da non disperdere le informazioni e poter gestire eventuali modifiche dallo stesso documento”, spiega Cribari.

Il valore aggiunto di una vacanza è la sua piena riuscita. Il portale GWORLD.IT limita al massimo le problematiche, perchè a gestirlo ci sono professionisti che hanno a cuore da sempre il viaggiatore.

CONTATTI: https://www.gworld.it/