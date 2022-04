Giuseppe Giordo è il nuovo presidente ItalyUae Business Council

Il Board of Directors dell’Italy United Arab Emirates Business Council, riunitosi lo scorso 31 marzo, ha nominato Giuseppe Giordo suo nuovo Presidente. A lui si affianca, con l'incarico di Vice Presidente, Antonello Lupo ed il Segretario Generale, Nicola Martinelli. "Sono lieto per questa nomina – ha dichiarato Giordo – perché ritengo che sia giunto il tempo per un rilancio delle relazioni commerciali, industriali e culturali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti e perché sono convinto che questo rappresenti una rilevante opportunità di crescita di ruolo e prestigio per il nostro Paese".

"L'ItalyUAE Business Council - ha proseguito Giordo - svolgerà un ruolo di cerniera tra istituzioni, imprese e università dei due Paesi, per sostenere non solo la reciprocità di investimenti necessari al rafforzamento della cooperazione economica bilaterale, ma anche la conoscenza delle tradizioni, della storia e delle reciproche aspettative dei due Paesi".

"L'Italia – ha dichiarato il Co Presidente Badr Al Olama, Executive Director di Mubadala, – puo' cogliere nuove opportunità d'investimento da parte degli EAU e al tempo stesso sviluppare la propria presenza nell'economia e nella società emiratina. Le priorità economiche, commerciali e culturali sulle quali il Business Council intende intervenire sono tante: collaborazione industriale e tecnica, energia e ambiente, piccole e medie imprese, turismo, cooperazione culturale e accademica, formazione". "Vogliamo sottolineare – ha concluso Giordo - il ruolo dei settori dove l'eccellenza italiana è internazionalmente riconosciuta sostenendo le competenze delle nostre imprese nei tanti settori d’avanguardia”