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Giuseppe Greco

Giuseppe Greco

Giornalista Politico

Giuseppe Greco è giornalista professionista, iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 1997. Dopo alcuni anni nella redazione Cultura, dove ha seguito da inviato eventi come il festival del cinema di Cannes, la Mostra d'arte cinematografica di Venezia, il festival di Sanremo, dal 2002 è membro dell'Associazione Stampa parlamentare e lavora nella redazione Politica dell'Adnkronos. Distaccato in Parlamento, scrive dell'attività dei partiti e dei lavori parlamentari. In passato, al seguito del presidente della Camera, si è occupato dei vertici Interparlamentari in tutto il mondo. Come corrispondente da Palazzo Chigi e’ stato responsabile dell’attività di governo, dai lavori del Consiglio dei ministri ai vari vertici internazionali: G7, G20, Consiglio europeo, Assemblea delle Nazioni Unite, bilaterali e format governativi.

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