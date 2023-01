Giuseppina, bidella pendolare ogni giorno fra Napoli e Milano: il racconto

La giovane abita con i genitori e tutte le mattine alle 5 prende il treno per il capoluogo lombardo, per tornare a casa intorno alle 23

Napoli-Milano in treno tutti i giorni. E' lunga la giornata di Giuseppina Giuliano, bidella 29enne napoletana che prende un Frecciarossa da Napoli Centrale alle 5,09 per arrivare nel capoluogo lombardo alle alle 9.24. Poi i mezzi pubblici e l'ingresso a in un liceo milanese alle 10.30, dove resta fino alle 17. Alle 18.20 risale in treno per tornare a Napoli alle 22.53 e infine a casa alle 23.30. Come racconta a Il Giorno, Giuseppina fa questa vita dal lunedì al sabato, ogni giorno, da settembre: 800 chilometri ogni giorno.

"Lo so che la mia sembra una follia, però facendo i conti ho valutato che economicamente mi conviene. Certo, mi costa tanto sacrificio, considerato che tutte le mattine, sabato compreso, prendo il treno per Milano alle cinque. Però ormai mi sono abituata e per il momento va bene così", racconta. Il suo stipendio è di 1.165 euro al mese e per una camera singola a Milano la spesa media non va sotto i 650 euro, a cui bisogna aggiungere bollette, cibo, trasporti pubblici. "A conti fatti ho realizzato che, tra affitto, bollette e spesa, avrei consumato tutto il mio stipendio se mi fossi trasferita a vivere al Nord e molto probabilmente avrei anche dovuto chiedere alla mia famiglia di aiutarmi economicamente. Invece così, continuando a vivere a Napoli, riesco anche ad avere dei risparmi", afferma.