Giustizia, 15 gennaio giorno cattura Riina: Capitano Ultimo e Crespi lanciano 'Ultimo Tv'

"Camminiamo contro quelli che praticano il dominio, contro quelli che praticano la superficialità, contro quelli che abbandonano, che umiliano, che calpestano i diritti delle persone. Lo facciamo da fratelli, da mendicanti, cercando di donarci senza volere nulla in cambio". Così il colonnello Sergio de Caprio, alias ‘Capitano Ultimo’, in un video anteprima per il lancio di ‘Ultimo Tv’ previsto per il 15 gennaio, giorno in cui, nel 29esimo anniversario della cattura, verrà trasmesso uno speciale sull’arresto di Totò Riina con l’intervista esclusiva al colonnello De Caprio, che catturò il ‘capo dei capi’, realizzata dal regista Ambrogio Crespi. Il canale, che sarà gestito proprio da Crespi, andrà in streaming sui social. "Sono orgoglioso - afferma il regista nell’anteprima - di essere a fianco di un uomo come lui, perché è un uomo che guarda le persone bisognose, è legato alla fratellanza e io mi sento un fratello a fianco a lui, a combattere le sue, le nostre battaglie. ‘Ultimo Tv’ deve raccontare camminando per strada, come dice Ultimo, che ormai mi sta insegnando veramente cosa vuol dire essere combattente". "Un uomo come lui - conclude Crespi - deve essere un esempio per tutti e ‘Ultimo Tv’ deve essere un esempio per l’‘ultimo’ che non è ascoltato, non è visto ed è buttato lì così, e noi siamo lì per sentire la sua voce e raccontare la sua storia".