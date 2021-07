Giustizia: avvocati a congresso su riforme e fondi Pnrr, domani presentazione lavori

Si terrà domani, alle 11.30 presso la sede del Consiglio nazionale forense a Roma (Via del Governo Vecchio, 3), la conferenza stampa di presentazione della sessione ulteriore del XXXIV Congresso nazionale forense in programma venerdì e sabato. Le proposte, le analisi, le critiche degli avvocati italiani sul Pnrr e sui progetti in discussione nel Parlamento di riforma della giustizia civile e penale, sul ruolo dell'Avvocatura nel futuro del Paese.

Illustreranno i temi del dibattito e le ragioni di convocazione di questa sessione straordinaria dell’assise nazionale, il programma dei lavori, gli ospiti istituzionali e politici la presidente facente funzioni del Consiglio nazionale forense, Maria Masi; il coordinatore dell’Organismo congressuale forense, Giovanni Malinconico; il presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, Valter Militi;il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti. Introduce la conferenza stampa Giuseppe Gaetano Iacona, tesoriere del Consiglio nazionale forense e delegato per il Congresso.