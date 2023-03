Giustizia e Bellezza, al palazzo giustizia Napoli 12 capolavori barocco italiano

Il palazzo di Giustizia di Napoli apre le porte all'arte: saranno esposti 12 capolavori del barocco italiano per riflettere sul significato di giustizia e sul valore della cultura e della bellezza. La mostra evento, organizzata dalla Fondazione Meeting del Mare C.r.e.a., in collaborazione con il Tribunale Ordinario di Napoli e la Camera Penale di Napoli e curata da don Gianni Citro e Nicola Graziano, dal titolo 'giustizia e bellezza – drammaturgia del Diritto nella Pittura Barocca' sarà visibile dal 15 febbraio al 15 marzo 2023 nella Piazza Coperta del Centro Direzionale a Napoli . L’inaugurazione è previsa per lo stesso mercoledì 15 febbraio presso la Piazza Coperta del Palazzo di Giustizia di Napoli.

Le tele di Carlo Sellitto a quelle di Filippo Vitale, da Pietro Novelli ad Agostino Beltrano, da Giuseppe Piscopo a Simone Cantarini daranno dunque vita, insieme a quelle di Johann Carl Loth, Luca Giordano, Giovanni Battista Beinaschi e Giuseppe Bonito ad una mostra che metterà insieme Giustizia e Bellezza. Una iniziativa insolita e certamente 'difficile' come spiega il curatore, Don Gianni Citro: "trasportare 12 tele del ‘600 nel tetro e trafficato habitat di un Palazzo di Giustizia è senza dubbio una operazione fuori dai canoni, al di là dei dettagli difficili della logistica. È una iniziativa scomoda e in qualche maniera anche controproducente", dice.

"Lo scopo della mostra è portare nella Piazza coperta del Tribunale di Napoli il seme di una rivoluzione culturale, da far attecchire nell’animo umano, attraverso lo sguardo attonito di quanti, improvvisamente, vedono apparire prestigiosi dipinti antichi di grandi maestri del Barocco Europeo. Dodici dipinti, di rara bellezza ed intensità, che attraverso parole chiave, esemplificano lo spettro dei colori della Giustizia: Crudeltà e Delitto, Coraggio e Lotta, Inganno ed Innocenza, Speranza e Giudizio, Cura e Visione, Pace e Bellezza sono una sorta di sottotitolo di opere meravigliose che si rivelano anche nel quotidiano atteggiarsi dell’attività che si svolge negli spazi del Palazzo di Giustizia napoletano", aggiunge Graziano co-curatore dell'evento.

Una location dunque "tutt’altro che casuale", aggiunge Graziano anche se decisamente atipica, come rileva la stessa presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo."Immagino l’insolito stupore, e forse l’entusiasmo, di Magistrati, Avvocati, Cancellieri, Funzionari, Forze dell’Ordine e parti dei più svariati giudizi civili e penali recarsi in Tribunale nel poter vivere, nella confusione che anima quotidianamente gli uffici giudiziari, la meraviglia che inevitabilmente genera, nelle menti degli esseri umani, la visione di prestigiosi dipinti di grandi maestri del Barocco Europeo raffiguranti soggetti sacri e/o allegorici, nei quali il tema della Giustizia nell’arte si coniuga con il paradigma della Bellezza".

La Fondazione Meeting del Mare C.r.e.a., d'altra parte, non è nuova di imprese audaci e provocatorie. "Le mostre d’arte nei beni confiscati alla criminalità organizzata, nei centri commerciali, negli archivi storici, hanno tracciato un percorso di ricomposizione tra l’arte e gli spazi che la ospitano, al fine di generare stupore dove le aspettative sono deboli e dove il terreno in apparenza è arido. Irrompere negli ambienti dell’amministrazione della giustizia col progetto di un’esposizione di dipinti antichi è un’azione destabilizzante e porta a innescare una trama fitta di curiose sollecitazioni e desideri improvvisi", spiegano gli organizzatori.