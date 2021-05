Giustizia e referendum, Radicali a Letta: "Pd è di sinistra, giusto?"

"In settimana il Pd presenterà il suo progetto sulla giustizia, serio, di impatto rapido e immediato. Non è propaganda come ha fatto Salvini con il referendum, che vuol dire buttare la palla in tribuna. Noi siamo per risposte immediate e concrete in un governo che, spero, abbia voglia e forza di andare a toccare quei temi e dare risposte, può essere importante e utile". Queste parole di Enrico Letta a radio Immagina provocano l'immediata reazione del Partito radicale sulla raccolta di firme per alcuni quesiti referendari, iniziativa che vede insieme Radicali e Lega.

"È perlomeno paradossale che un partito come il Pd non abbia ancora un progetto serio di riforma della Giustizia - replica il Partito radicale alle parole del segretario dem - Ma la cosa più triste è che il Pd - un partito di sinistra, giusto? - consideri il restituire la parola ai cittadini un 'gettare la palla in tribuna'".