Gli strumenti di deflazione del contenzioso? "Banalizzo, quando il fornitore non riesce a evadere tutti gli ordini si ferma e poi riparte, per la giustizia non può funzionare così". Così Alessia Fachechi, responsabile nazionale dei dipartimenti di Meritocrazia Italia, nel corso della tavola rotonda organizzata a Roma dall'associazione guidata da Walter Mauriello. "Non si può trasformare il diritto alla difesa in un privilegio", spiega Fachechi.